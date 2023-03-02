القشطة ياسمين الخطيب ولعت السوشيال ميديا وبينت صدرها بالبينك المكشوف.. اتفرج

اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين الخطيب ولعت السوشيال ميديا البينك المكشوف.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت ياسمين الخطيب خلال تواجدها في الساعات القليلة الماضية مرتدية ملابس فستان قصير للغاية من اللون البينك المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام القليل من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها في العالم

وعلقت الكاتبة المصرية على الصور المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة مرحبا الحياة