شكرا لاهتمامكم بخبر أرباح “الحمادي” تقفز إلى 257.34 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 3.5% أرباحاً نقدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “الحمادي” تقفز إلى 257.34 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 3.5% أرباحاً نقدية



قفز صافي أرباح شركة الحمادي القابضة بنسبة 185.65% في 2022، إلى نحو 257.34 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 90.09 مليون ريال في 2021.

وقالت شركة الحمادي القابضة، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن الزيادة في صافي الربح خلال 2022 على أساس سنوي، تعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 17.91% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مدعومة بالنمو القوي بقطاعي الخدمات الطبية والمنتجات الصيدلانية بمعدل سنوي 18.00٪ و 17.60% على الترتيب. ويرجع النمو في قطاع الخدمات الطبية إلى ارتفاع أعداد المراجعين خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وأضافت أن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة تراجع بنسبة 64.82% إلى 54.34 مليون ريال سعودي خلال عام 2022، مقابل 154.47 مليون ريال سعودي خلال عام 2021، حيث يعكس ذلك تحديث البيانات المتعلقة بالمبالغ المتوقع استردادها واستخدامها في النموذج لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).

وتابعت :”بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الأنشطة التسغيلية لمستشفى الحمادي العليا خلال العام السابق (السنة المالية 2021) مبلغ 8.78 مليون ريال سعودي حيث تم إغلاق المستشفى مؤقتاً و ذلك لغاية إنشاء مستشفى جديد يحل محله”.

وبلغت إيرادات “الحمادي” نحو 1.12 مليار ريال في 2022، مقارنة بنحو 951.89 مليون ريال في 2021، بزيادة 17.91%.

أعلنت شركة الحمادي القابضة، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2023، بإجمالي 56 مليون ريال لعدد 160 مليون سهم.

وقالت، إن حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5%.

ووفقا للبيان سيكون تاريخ أحقية التوزيعات 12 مارس 2023، وتاريخ التوزيع 22 مارس 2023.