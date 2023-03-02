شكرا لاهتمامكم بخبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا تسجل المزيد من الانخفاض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا تسجل المزيد من الانخفاض



واصل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الانخفاض الأسبوع الماضي بما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى تراجعت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 190 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 فبراير/شباط. وهذا هو سابع أسبوع على التوالي تظل فيه طلبات الإعانة دون الـ200 ألف.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 195 ألف طلب لذلك الأسبوع.

ولم تظهر مؤشرات بعد على أن عمليات تسريح جرى أغلبها في شركات قطاع التكنولوجيا أثرت بشكل ملحوظ على سوق العمل، ويقول خبراء اقتصاديون وصناع سياسات إن مثل تلك الشركات عينت ما يزيد عن حاجتها وقت الجائحة بما لا يمثل وضع الاقتصاد بشكل عام.

كما توقع بعض الخبراء أن تعويضات إنهاء الخدمة تكفي البعض ممن فقدوا وظائفهم عن تقديم طلبات للحصول على إعانات البطالة.

وأظهر التقرير أن عدد من يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول تراجع بمقدار 5 آلاف إلى 1.655 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 18 فبراير/شباط.