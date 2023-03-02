شكرا لاهتمامكم بخبر بعد أزمة المخدرات.. هكذا فاجأت منة شلبي جمهورها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بعد أزمة المخدرات.. هكذا فاجأت منة شلبي جمهورها



في أحدث ظهور لها بعد أزمة المخدرات والحكم بحبسها لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كشفت الفنانة منة شلبي عن بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “تغيير جو”.

وفاجأت الفنانة المصرية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل على مختلف حساباتها الرسمية على “فيسبوك”، “تويتر” و “إنستغرام”.

وكتبت معلقة على الملصق “بسم الله توكلنا على الله، يا مسهل يارب، تغيير جو رمضان 2023”.

أزمة ومعاناة

وظهرت منة شلبي في البوستر الخاص بالمسلسل تقف داخل متاهة لا نهاية أو بداية لها، معبرة عن حالتها داخل العمل، وفي بوستر آخر نشرته عبر “إنستغرام”، كانت تقف مع بطلي العمل النجم الأردني إياد نصّار، والنجمة المصرية ميرفت أمين وعدد من نجوم العمل.

وتدور أحداث “تغيير جو” في إطار اجتماعي تشويقي حول “شريفة” التي تعاني من أزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، فيما يقدّم إياد نصار شخصية دكتور جامعي تجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي فيلم “الجريمة”، بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، تأليف وإخراج شريف عرفة.