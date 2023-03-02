أخبار اليمن : إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية بأمانة العاصمة

دوت الخليج -

إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية بأمانة العاصمة

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، اليوم، ثلاثة أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية وتالفة. إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية بأمانة العاصمةأتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، اليوم، ثلاثة أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية وتالفة. وأوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة، ماجد السادة، أنه تم إتلاف هذه المواد وفقا للإجراءات القانونية وبمشاركة نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة. وأكد الحرص على استمرار الحملات الميدانية للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المخالفات السعرية والتموينية ومصادرة وإتلاف المواد الغذائية التالفة والمنتهية.

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