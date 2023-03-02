عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير



كشفت بيانات من مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)اليوم الخميس أن التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى نسبة تقل عما كان متوقعا في الشهر الماضي بينما زاد نمو الأسعار الأساسية، الأمر الذي يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في 20 دولة تتعامل باليورو إلى 8.5%، في فبراير/شباط من 8.6%، في الشهر السابق إذ عوض تراجع كبير في تكاليف أسعار الطاقة زيادة أسعار جميع السلع والخدمات الأخرى تقريبا، لكن هذا المعدل لا يزال أعلى من معدل 8.2%، الذي توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة وهو مؤشر مهم يراقبه المركزي الأوروبي عن كثب، إلى 5.6%، من 5.3%، متجاوزا توقعات بالبقاء دون تغيير.

وزاد نمو الأسعار في قطاع الخدمات، أكبر مكونات التضخم الأساسي، إلى 4.8%، من 4.4%.