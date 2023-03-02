أخبار اليمن : صنعاء.. إدارة المرور تطلق تحذير عاجل للجميع

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صنعاء.. إدارة المرور تطلق تحذير عاجل للجميع

دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم، السائقين ومستخدمي الطريق بأمانة العاصمة والمحافظات من مخاطر السير في السوائل والوديان والمصبات المائية بسبب العوامل الطبيعية المؤثرة نتيجة الأمطار هذه الأيام. صنعاء.. إدارة المرور تطلق تحذير عاجل للجميعدعت الإدارة العامة للمرور، اليوم، السائقين ومستخدمي الطريق بأمانة العاصمة والمحافظات من مخاطر السير في السوائل والوديان والمصبات المائية بسبب العوامل الطبيعية المؤثرة نتيجة الأمطار هذه الأيام. وحثت الإدارة في بلاغ، على توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والالتزام بقواعد السلامة المرورية نتيجة لانخفاض مستوى الرؤية وتدفق السيول المفاجئة. وأكد البلاغ أن الالتزام بقواعد المرور خلال الأحوال الجوية الماطرة يسهم في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات.

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