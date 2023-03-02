عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “سونلغاز” الجزائرية تطلق مناقصة لإنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية



قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس إن سونلغاز أطلقت عبر شركتها الفرعية “سونلغاز-الطاقات المتجددة” مناقصة محلية ودولية لإنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في 11 ولاية بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات. وأضافت الوكالة أن من المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح الأظرفة يوم 29 مايو/أيار المقبل.

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