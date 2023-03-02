شكرا لاهتمامكم بخبر المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار



باع المغرب اليوم سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مقسمة على شريحتين في وقت استقطبت السندات طلبات بـ 11 مليار دولار.

وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الإصدار مقسم بالتساوي بقيمة 1.25 مليار دولار لكل شريحة.

وجاءت الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بمعدل عائد 6.22%، فيما جاءت الشريحة الثانية لعشر سنوات بعائد 6.6%.

جاء هذا الخروج إلى السوق المالية الدولية بعد جولة قام وفد مغربي ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومسؤولي مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية في كل من بوسطن ونيويورك ولندن.

قالت الوزيرة، في تصريح صحافي، إن “هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة، وصلابة المالية العمومية”.

أشارت فتاح العلوي إلى أن “هذا الإصدار يعد الأول من نوعه من ثلاث سنوات، وكانت فرصة لإبراز الإنجازات الكبيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، خصوصا أنه يأتي في سياق متقلب وصعب بالنسبة للأسواق المالية”.

أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا الإصدار يندرج ضمن استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة المؤطرة بمقتضيات قانون مالية 2023.

وقد تلقى إصدار المغرب عروضا بـ11 مليار دولار، مع توزيع متنوع للمستثمرين الدوليين، حسب وزارة الاقتصاد والمالية.