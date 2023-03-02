شكرا لاهتمامكم بخبر أسهم “مجموعة أداني” توسع انتعاشها وسط سلسلة صفقات كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم “مجموعة أداني” توسع انتعاشها وسط سلسلة صفقات كبيرة



ارتفعت أسهم شركات مجموعة “أداني غروب” يوم الخميس، حيث تشير الصفقات ذات الحجم الكبير في بعض أسهم التكتل إلى أن المستثمرين من المؤسسات كانوا يشترون الأسهم بعد سلسلة طويلة من التراجعات.

ومحت شركة “Adani Enterprises Ltd” خسارة مبكرة بنسبة 10% حيث تم تداول 36.8 مليون سهم، أي ما يعادل 3.2% من أسهمها، منقسمة على صفقتين. ووفقاً لبيانات بورصة مومباي، تخللت سلسلة من الصفقات كبيرة الحجم أيضاً التداول المبكر في أسهم الشركات الأخرى في المجموعة مثل “Adani Ports”، و”Special Economic Zone Ltd”، و”Adani Green Energy Ltd”.

من جانبه، قال رئيس أبحاث التجزئة في “HDFC Securities”، ديباك جاساني: “تشير الصفقات كبيرة الحجم، إلى بعض التعاملات بين المستثمرين المؤسسيين الأجانب أو شركات الترويج، والتي تمتلك مثل هذه الكميات الكبيرة من الأسهم”. مضيفاً “قد يجد بعض المستثمرين التقييمات جذابة في هذه المرحلة”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

يأتي هذا، فيما أغلقت جميع أسهم “مجموعة أداني” العشرة على ارتفاع يوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ تقرير البائع على المكشوف “هيندنبورغ للأبحاث” في أواخر يناير والذي أثار خسائر غير مسبوقة في أسهم التكتل.

وارتفعت شركة “أداني إنتربرايزس” بأكثر من 30% في الجلستين السابقتين حيث عقدت المجموعة جولات ترويجية مع المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ لتعزيز الثقة.

وحافظت أسهم “أداني” على الارتفاع حيث أمرت المحكمة العليا في الهند يوم الخميس بتشكيل لجنة من 6 أعضاء للتحقيق في مزاعم شركة “Hindenburg” الأميركية البائع على المكشوف بشأن الاحتيال المحاسبي ضد التكتل. كما طلبت من منظم الأسواق المحلية التحقيق في أي تلاعب في أسهم شركة “أداني”، وإبلاغ المحكمة ولجنة الخبراء بنتائجها في غضون شهرين.

بدورها، رحبت “مجموعة أداني” بالطلب، الذي “سيحسم القضية بشكل نهائي في إطار زمني محدد”، وفقاً لما ذكره رئيس مجلس الإدارة، غواتام أداني، في تغريدة على “تويتر”. يذكر أن “مجموعة أداني” نفت مراراً وتكراراً المزاعم الواردة في تقرير “هيندنبورغ”.

كما أن اللجنة المعينة من قبل المحكمة مكلفة أيضاً بتقييم ما إذا كان هناك فشل تنظيمي في هذه الحالة واقتراح تدابير لتعزيز الإطار التنظيمي.

وأضافت الشركات العشر التابعة لإمبراطورية الملياردير “غواتام أداني”، نحو 9 مليارات دولار من القيمة السوقية في الجلستين الماضيتين، لتقلص الخسائر المجمعة منذ تقرير “هيندنبورغ” في 24 يناير إلى 143 مليار دولار.