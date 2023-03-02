شكرا لاهتمامكم بخبر 8 شركات كبرى تنفذ الحزمة الأولى من المشاريع ضمن برنامج “شريك” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 8 شركات كبرى تنفذ الحزمة الأولى من المشاريع ضمن برنامج “شريك”



أعلن برنامج “شريك” عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى في المملكة بقيمة 192 مليار ريال، لتشمل عددا من القطاعات الاستراتيجية والحيوية بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

توزعت الحزمة على 12 مشروعا لـ 8 شركات كبرى، بما في ذلك 5 مشاريع لـ”أرامكو” مع عدة شركات عالمية بينها توتال وغوغل وهيونداي ضمن البرنامج بميزانية تبلغ 62 مليار ريال.

وكذلك مشاريع لشركات “معادن” و”المتقدمة” و”إس تي سي” و”زين” و”البحري” و”المتقدمة” و”سابك”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك” عبد العزيز العريفي، إن حصة الشركات من إجمالي الحزمة يبلغ 120 مليار ريال، وسيكون للحزمة الأولى أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بما يدعم سلاسل القيمة وتمكين استثمارات وتوطين صناعات جديدة ويرفع الصادرات والمحتوى المحلي.

كان مجلس الوزراء قد وافق على تحويل برنامج “شريك” إلى مركز، باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

ويهدف البرنامج إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يدعم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب مساعدة القطاع الخاص على المساهمة بنسبة 65% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

يؤثر البرنامج بشكل إيجابي وشامل على الاقتصاد السعودي ويساهم في رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى المرتبة 15 عالمياً ترجمةً لأهداف رؤية 2030.