شكرا لاهتمامكم بخبر “الأنصاري” للصرافة تعتزم مضاعفة توزيعاتها إلى 600 مليون درهم قبيل الطرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “الأنصاري” للصرافة تعتزم مضاعفة توزيعاتها إلى 600 مليون درهم قبيل الطرح



تعتزم شركة الأنصاري للخدمات المالية لمضاعفة توزيعاتها لعام 2023 قبل طرحها العام الأولي المحتمل، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.

وتخطط الشركة لرفع توزيعاتها المستهدفة إلى ما لا يقل عن 600 مليون درهم.

وأضافت المصادر أن الأنصاري تسعى لدفع توزيعات متساوية في أكتوبر وأبريل 2024، وتعتزم توزيع ما لا يقل عن 70% من صافي الأرباح بعد ذلك.

ومن المتوقع أن تدرج “الأنصاري” في دبي في الربع الأول من العام الحالي.

من جانبه، قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان، إن سياسة توزيعات الأرباح لا سيما في الشركات العائلية والمتوسطة والكبيرة قبل الطرح تكون نوعاً من إدارك القيمة المحققة للمؤسسين.

وأضاف طوقان، في مقابلة مع “العربية”، أن وضوح السياسات ومضاعفة التوزيعات هي سياسة صحية جداً، في ظل بحث المستثمرين عن عوائد توزيعات نقدية تعوض مخاطر التضخم وعوائد الفرص البديلة.

رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان

