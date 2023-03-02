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“عمان” تعتزم طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز في 2023

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “عمان” تعتزم طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز في 2023

قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في تغريدة اليوم الخميس إن سلطنة عمان تعمل على طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز للمزايدة بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأضافت الوزارة أن المجموعة الأولى من جولة الطرح ستركز على مناطق الامتياز البرية وسيتم طرح المجموعة الثانية من مناطق الامتياز بنهاية الربع الثاني وستركز على مناطق الامتياز البحرية.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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