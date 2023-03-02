شكرا لاهتمامكم بخبر نمو أرباح “أكوا باور” 93.8% إلى 657 مليون ريال في الربع الرابع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نمو أرباح “أكوا باور” 93.8% إلى 657 مليون ريال في الربع الرابع



أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة أكوا باور، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 93.8% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 657 مليون ريال، مقارنة بنحو 339 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وبحسب بيان الشركة على “تداول السعودية”، فإن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 103% في 2022 إلى نحو 1.54 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 759 مليون ريال في 2021.

وقالت “أكوا باور”، إن الزيادة في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم لعام 2022 مقارنة بعام 2021 يعود بشكل رئيسي إلى الدخل من العمليات التشغيلية قبل احتساب تكلفة انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى سجل ارقام أعلى من العام السابق وذلك بسبب مساهمة مشاريع حققت التشغيل الأولي التجاري خلال السنة أو أثر السنة كاملة إلى جانب دخل التشغيل والصيانة من المشاريع التي حققت خلال أو بعد عام 2021، وكذلك ارتفاع مساهمة خدمات إدارة التطوير والإنشاء للمشاريع التي حققت الإغلاق المالي خلال العام.

بالإضافة إلى انخفاض مخصصات تطوير المشاريع وشطب التكاليف، صافي المخصصات المعكوسة، بالمقارنة للمخصصات والمبالغ المشطوبة في عام 2021م، واحتساب تعويضات الأضرار الناجمة واسترداد التأمين فيما يتعلق بالحوادث التي حصلت خلال عام 2022م والفترات السابقة له.

وكذلك ارتفاع النفقات المتعلقة بخطة حوافز الموظفين طويلة الأمد في عام 2021م والتي تم احتسابها لعام 2021م وعام 2020م بالكامل.

وأشارت إلى تدني خسارة انخفاض القيمة في عام 2022م ، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى احتساب مصروفات منح الطرح العام الأولي لمرة واحدة في عام 2021 قابلها بشكل جزئي احتساب بعض المطالبات والتسويات مع الموردين وارتفاع رسوم القيمة.

وارتفع الدخل الآخر، نتيجة زيادة الدخل المتحقق من الودائع بالإضافة إلى الأرباح من التغيير في القيمة العادلة للمشتقات، والدخل المتعلق بالتسوية المبكرة لقرض طويل الأمد وتسهيلات التمويل، وإنهاء أدوات التحوط المتعلقه بالتسهيلات.