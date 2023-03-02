شكرا لاهتمامكم بخبر “أرامكو” توقّع خطاب نوايا مع “رينو” و”جيلي” لتأسيس شركة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أرامكو” توقّع خطاب نوايا مع “رينو” و”جيلي” لتأسيس شركة جديدة



وقعت أرامكو السعودية خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة (PWT) والتي ستؤسسها مجموعة “جيلي القابضة”، أو”جيلي أوتو HK.0175 ” والمعروفة باسم “جيلي” ومجموعة “رينو”.

وبحسب بيان عن أرامكو، اليوم الخميس، فإن أعمال الشركة الجديدة ستركز على تقنيات نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

ومن المتوقع أن يدعم استثمار أرامكو السعودية نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي.

ويتوقع أن تحتفظ كل من “جيلي” و”رينو جروب” بحصة مشتركة ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.

ومن خلال شبكة عالمية مكوّنة من 17 معمل لنواقل الحركة، وخمسة مراكز بحوث وتطوير عبر ثلاث قارات، تهدف الشركة الجديدة إلى العمل كمورّدٍ عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على خمسة ملايين من محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة، والمحركات الهجينة المدمجة، ونواقل الحركة.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والبتروكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني: “يمثل التوقيع على خطاب النوايا خطوة متقدمة جديدة ضمن التزاماتنا تجاه تقنيات النقل والتي تدعم جهود أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير بشأن الابتكار في المحركات. وسيدعم تعاوننا الإستراتيجي مع (جيلي) و(رينو) تطوير نقل الحركة في صناعة السيارات، وهو ما يتماشى مع أعمالنا المتنوّعة حول العالم”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو، لوكا دي ميو: “من المتوقع أن تسهم شراكتنا مع أرامكو السعودية ومجموعة جيلي في نقل شركة (PWT) إلى مستوى متقدم، وتعزّز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة. إن مشاركة أرامكو السعودية بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين”.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جيلي القابضة، دانيال لي: “نرحب بانضمام أرامكو السعودية إلينا في تأسيس شركة مستدامة ورائدة عالميًا في مجال نقل الحركة. وتمثل نيّة أرامكو السعودية في الاستثمار إقرارًا من رواد الصناعة العالميين بالآفاق المستقبلية لأعمال شركة ((PWT ورؤيتها للريادة في مجال الوقود المنخفض والخالي من الكربون مثل الميثانول والهيدروجين”.