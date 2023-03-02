شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أرباح “مرافق” 27.2% إلى 845.7 مليون ريال في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “مرافق” 27.2% إلى 845.7 مليون ريال في 2022



ارتفع صافي أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع “مرافق”، بنسبة 27.23% في العام 2022، بعد الزكاة والضريبة، ليصل إلى نحو 845.65 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 664.65 مليون ريال في 2021.

وذكرت “مرافق” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة إيرادات الشركة نتيجة ارتفاع الكميات المباعة لجميع قطاعات الشركة الرئيسية، على الرغم من الارتفاع في تكاليف التمويل.

وارتفعت إيرادات “مرافق” بنسبة 5.05% في 2022، إلى نحو 6.505 مليار ريال، مقابل نحو 6.192 مليار ريال في 2021.

وقالت “مرافق” إنها تسلمت من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطاب التسوية النهائية المتعلق بفروقات الزكاة للأعوام 2015م، 2016م، 2017م وذلك بمبلغ وقدره 64.2 مليون ريال، وتحسبا لذلك، قامت الشركة بعمل مخصص لكامل مبلغ التسوية خلال العام 2022م.

وأضافت أنه بعد إتمام إجراءات إدراج شركة “مرافق” في السوق المالية السعودية “تداول” في 24 نوفمبر 2022، لم تعد شركة “مرافق” خاضعة لضريبة الدخل وإنما أصبحت خاضعة للزكاة فقط.

وبناءً عليه، تم عكس جميع المبالغ من موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة والتي نشأت من ملكية شركة أرامكو السعودية للطاقة في شركة “مرافق” والتي تم الاعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة، وقائمة الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد.