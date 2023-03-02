عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر تقرر رفع أسعار البنزين



قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في مصر تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم الخميس لتصبح 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن. كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. كما تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادات جاءت فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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