شكرا لاهتمامكم بخبر النفط يستقر وسط وفرة في الإمدادات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن النفط يستقر وسط وفرة في الإمدادات



استقرت أسعار النفط على نطاق واسع دون تغير يذكر اليوم الأربعاء وسط بوادر على وفرة المعروض، منها ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، مما أبطل مفعول الآمال في ارتفاع الطلب بعد قفزة قوية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 83.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:29 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أي 0.3%، إلى 76.86 دولار.

وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع العاشر على التوالي مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2021، إذ زادت 1.2 مليون برميل إلى 480.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وتجاوز ذلك توقعات المحللين بأن تزيد المخزونات 457 ألف برميل.

وقال جيوفاني ستاونوففو المحلل لدى “يو.بي.إس” إن زيادة الخصم على خام غرب تكساس الوسيط بالمقارنة مع سعر برنت ساهمت في حدوث قفزة في صادرات الخام الأميركية الأسبوع الماضي لتبلغ مستوى قياسيا عند 5.6 مليون برميل يوميا وهو ما أدى لتباطؤ نمو المخزونات مقارنة بالأسابيع الماضية.

وفي بوادر أخرى على وفرة المعروض، بلغ إنتاج النفط الروسي مستويات ما قبل فرض العقوبات للمرة الأولى في فبراير/شباط وفقا لصحيفة كوميرسانت الاقتصادية اليومية بينما أظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أيضا في فبراير/شباط.

وقال ستيفن برينوك من شركة “بي.في.إم” للوساطة في النفط “الاقتصاد الصيني ينتعش الآن وهذا محرك إيجابي لأسعار النفط” مضيفا أن الإمدادات الروسية المتينة تقلل من الاهتمام بالشراء.

وأظهر مؤشر رسمي نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات في فبراير/شباط، وهو ما عزز الآمال في أن يعوض تعافي الصين التباطؤ العالمي ويعزز الطلب على النفط.