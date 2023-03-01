شكرا لاهتمامكم بخبر 10 دول بالاتحاد الأوروبي تحث على إصلاح السوق الموحدة لزيادة التنافسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 10 دول بالاتحاد الأوروبي تحث على إصلاح السوق الموحدة لزيادة التنافسية



دعت عشر دول من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى إصلاح سوق التكتل الموحدة لزيادة قدرتها التنافسية للولايات المتحدة والصين في قطاع الطاقة النظيفة.

جاءت الدعوة من رؤساء وزراء بلجيكا والتشيك والدنمرك وإستونيا وفنلندا وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وسلوفاكيا في رسالة إلى المفوضية الأوروبية التي يمكنها اقتراح قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي.

وقال زعماء الدول العشر في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: “انصب الاهتمام السياسي على الإجراءات القصيرة الأجل في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المنافسة العالمية الشرسة في قطاع التكنولوجيا النظيفة”.

وأضافوا “ما يحتاجه الاتحاد الأوروبي الآن هو استراتيجية بشأن القدرة التنافسية على المدى الطويل لمواكبة منافسينا الرئيسيين على مستوى العالم من حيث الناتج الاقتصادي والإنتاجية”. وطالبوا بمناقشة الموضوع في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 23 و24 مارس/آذار.

وذكروا أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا وقانون خفض التضخم الأميركي سلطت الضوء على مشكلة القدرة التنافسية الأوروبية.

وجاء في الرسالة “أوروبا بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأجل لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والتي تُكمل مبادرة المفوضية الأخيرة الخاصة بخطة الصفقة الخضراء الصناعية”.

وأفادت الرسالة بأن السوق الأوروبية الموحدة بحاجة إلى إصلاح، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات في التكتل، الذي يساهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، له أهمية كبيرة إلى جانب صناعة “التكنولوجيا النظيفة”، مثل إنتاج البطاريات أو منشآت الهيدروجين.

وقال الزعماء إنه يجب التركيز على زيادة الإنتاجية والنمو.