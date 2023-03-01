عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرامكو تستثمر 62 مليار ريال ضمن “شريك” ستتوزع على 5 مشاريع



أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن استثمار 62 مليار ريال ضمن “شريك” ستتوزع على 5 مشاريع. وتأتي أرامكو ضمن 8 شركات تضم (سابك والبحري وstc وأكواباور ومعادن والمتقدمة وزين) تساهم في “شريك”.

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