أخبار اليمن : قصف سعودي على صعدة يوقع ضحايا مدنيّين

دوت الخليج -

قصف سعودي على صعدة يوقع ضحايا مدنيّين

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخر اليوم، بقصف مدفعي استهدف مديريتي شدا وقطابر بمحافظة صعدة. قصف سعودي على صعدة يوقع ضحايا مدنيّيناستشهد 4 مواطنين وأصيب آخر اليوم، بقصف مدفعي استهدف مديريتي شدا وقطابر بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن أربعة مواطنين استشهدوا جراء قصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية. وأشار المصدر إلى أن منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية تعرضت لقصف مدفعي سعودي، ما أدى لإصابة مواطن بجروح. وأكد المصدر أن صمت المجتمع الدولي هو ما يجعل العدو السعودي يتمادى في استهدافه للمدنيين في أغلب المناطق الحدودية.

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