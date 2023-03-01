شكرا لاهتمامكم بخبر الدولار يتراجع واليوان يصعد بفضل بيانات صينية قوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الدولار يتراجع واليوان يصعد بفضل بيانات صينية قوية



تراجع الدولار وارتفع اليوان الصيني اليوم الأربعاء بعد نمو النشاط الصناعي الصيني بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان 2012، بينما صعد اليورو بعد أن أشارت بيانات التضخم في الأقاليم الألمانية إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة.

كما استفاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من البيانات الصينية القوية، والتي تجاوزت التوقعات مع ارتفاع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي من 50.1 في يناير/كانون الثاني.

وأنهى اليوان المعاملات المحلية عند 6.8854 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 21 فبراير/شباط، في حين قفز في المعاملات الخارجية 1.3% إلى 6.8683 للدولار، محققا أكبر مكسب في يوم واحد منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 1.3% إلى 0.6263 دولار، كما صعد نظيره الأسترالي 0.7% إلى 0.6774 دولار، بعدما كان في طريقه للانزلاق لأدنى مستوى في شهرين في وقت سابق اليوم الأربعاء بعد بيانات اقتصادية محلية ضعيفة.

وأظهرت أرقام صدرت أمس الثلاثاء تسارع التضخم في فرنسا وإسبانيا، وهما من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مما زاد التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وارتفع اليورو في أحدث تداول 0.9% مقابل الدولار إلى 1.0672 دولار في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب يومية منذ أول فبراير/شباط.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2049 دولار.

فيما هبط مؤشر الدولار 0.7% إلى 104.25 نقطة، مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وارتفع المؤشر 3% تقريبا في فبراير/شباط، في أول مكاسب شهرية يحققها بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أشهر، إذ أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية في الأسابيع الماضية إلى زيادة توقعات السوق بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.65% إلى 135.36، بعد أن ارتفع بما يقارب 5% مقابل الين في فبراير/شباط، وهو أكبر مكسب شهري له منذ يونيو/حزيران الماضي.