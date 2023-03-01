شكرا لاهتمامكم بخبر الأردن يشتري 100 ألف طن من علف الشعير في مناقصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأردن يشتري 100 ألف طن من علف الشعير في مناقصة



قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 100 ألف طن من علف الشعير من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت اليوم الأربعاء.

واشترى الأردن علف الشعير مقابل 284 دولارا للطن شاملا الشحن، على أن يتم التوريد على شحنتين كل منها 50 ألف طن في النصف الثاني من يونيو/حزيران. ويُعتقد أن البائع هو شركة أميروبا.

وقال المتعاملون إن الشركات التجارية التالية شاركت أيضا في المناقصة مع ذكر السعر الذي قدمته بالدولار للطن شاملا الشحن: بانجي 314 دولارا، وكارجيل 300 دولار، وسي.إتش.إس 293.98 دولار، ودريفوس 297 دولارا، وجرين فلاور 298 دولارا، وأولام 304.94 دولار، وفيتيرا 299.95 دولار.

كان متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من علف الشعير من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت اليوم الأربعاء.

واشترى الأردن علف الشعير مقابل 295 دولارا للطن شاملا الشحن، على أن يتم التوريد في النصف الثاني من يوليو/تموز. ويُعتقد أن البائع هو شركة أجرو تشيرنوجي.