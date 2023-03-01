أخبار اليمن : 61 شهيداً وجريحاً بنيران سعودية في شدا صعدة

دوت الخليج -

61 شهيداً وجريحاً بنيران سعودية في شدا صعدة

اُستشهد وأٌصيب 61 مواطنا جراء القصف السعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة خلال شهر فبراير المنصرم. 61 شهيداً وجريحاً بنيران سعودية في شدا صعدةاُستشهد وأٌصيب 61 مواطنا جراء القصف السعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة خلال شهر فبراير المنصرم. وأكد مصدر طبي، استشهاد 9 مواطنين وإصابة 52 جراء القصف المدفعي والصاروخي السعودي وإطلاق النار بشكل مباشر وهجمات لطائرات تجسسية تابعة لتحالف العدوان. وأشار المصدر إلى أن غالبية المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات عاصمة المحافظة نظرا لحالتهم الحرجة. واستنكر المصدر صمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تجاه الجرائم التي يرتكبها الجيش السعودي بحق المدنيين في المناطق الحدودية بشكل يومي.

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