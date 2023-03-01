شكرا لاهتمامكم بخبر الآنسة ديور تعود لافتتاح أسبوع باريس للموضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الآنسة ديور تعود لافتتاح أسبوع باريس للموضة



قدّمت دار Dior مجموعتها من الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين في افتتاح أسبوع باريس للموضة. وقد تميّزت تصاميمها بطابع وجودي اختلط بطراز خمسينيّات القرن الماضي.

تزيّن مكان العرض بديكور مُبتكر حمل توقيع الفنانة البرتغاليّة جوانا فاسكونسيلوس التي زيّنت المكان بمجسّمات ضخمة على شكل كرات وقطرات تمّت تغطيتها بالأقمشة، والبلورات، والخرز، والريش ثم تركيبها داخل خيمة نُصبت في حدائق تويلري الباريسيّة الشهيرة .

قد استلهمت المديرة الإبداعيّة في الدار ماريا غرازيا كيوري أفكار تصاميمها من 3نساء فرنسيّات مُبدعات هنّ: كاترين شقيقة مؤسس الدار كريستيان ديور التي ألهمته ابتكار عطر Miss Dior في العام 1947، بالإضافة إلى المغنيتين الفرنسيتين الراحلتين إديت بياف وجولييت غريكو. إذ تُمثّل كلّ واحدة منهن جانب مختلف من باريس المدينة التي يرتبط إسم Dior بها ارتباطاً مباشراً.

حملت هذه المجموعة عنوان Valkyrie Miss Dior، وقد خيّم اللون الأسود على العديد من إطلالاتها كونه اللون المُفضّل لدى المُغنيتين بياف وغريكو كما تزيّنت بعض التصاميم بطبعات الأزهار تكريماً للآنسة ديور التي كانت تبيع الأزهار رغبةً منها في نشر الجمال بعد أهوال الحرب العالميّة الثانية.

وقد صرّحت ماريا غرازيا كيوري على هامش العرض: “أعتقد أن النساء الثلاث عبّرن عن عناصر مُختلفة من فرنسا: الشعور بالاستقلاليّة، الرغبة في صنع المصير، والتصميم على كسر الصور النمطيّة المفروضة على المرأة في حقبة ما بعد الحرب”.

شكّل القميص الأبيض إحدى القطع البارزة في هذه المجموعة، وقد تمّ تنسيقه مع تنانير طويلة، قفازات جلديّة، وحتى معاطف تُزيّنها المربعات. كما تكّرر ظهور الأثواب السوداء، وسترات الجلد القصيرة، وأثواب الكوكتيل العارية الكتفين.

أما بالنسبة للأكسسوارات فتنوّعت بين الجوارب السوداء القصيرة وقبعات “البيريه” فيما تنوّعت الحقائب بين التصاميم الكلاسيكيّة والطابع العملي للحقائب الجانبيّة المصنوعة من الجلد اللامع والتي تناسقت بامتياز مع أحذية مونوكروميّة ذات كعوب عالية وعريضة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Dior من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.