عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “مصدر” الإماراتية تستثمر 1.2 مليار دولار في تكنولوجيا تخزين الطاقة البريطانية



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” الإماراتية اليوم الأربعاء، أن شركة تطوير الطاقة المتجددة المملوكة للدولة ستستثمر مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) في تكنولوجيا تخزين الطاقة البريطانية. وقال جميل الرمحي في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي “نحن ملتزمون … بضخ مليار جنيه (إسترليني) في المملكة المتحدة لتسريع وتيرة حلول تخزين الطاقة”. واشترت “مصدر” في العام الماضي، شركة “أرلينجتون إنرجي” المتخصصة في نظم تخزين الطاقة ومقرها بريطانيا. ومصدر مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة “مبادلة للاستثمار” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”.

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