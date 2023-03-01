عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن رفع تعليق التداول على سهم “ثمار القابضة” اعتبارا من جلسة الخميس



أعلنت “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، رفع تعليق تداول سهم شركة “ثمار التنمية القابضة” ابتداءً من يوم الخميس 10/08/1444هـ الموافق 02/03/2023م. وأضافت في بيان، أن القرار جاء انتفاء أسباب التعليق والتداول خارج المنصة، حيث أعلنت الشركة بتاريخ 08/08/1444هـ الموافق 28/02/2023م عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2022 (9 أشهر). كانت “تداول السعودية” قررت تعليق تداول سهم شركة “ثمار التنمية القابضة” في السوق ابتداءً من 15/03/1441هـ الموافق 11/12/2019م، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة.

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