شكرا لاهتمامكم بخبر أسهم البنوك تقود ارتفاع السوق السعودية للجلسة الثانية على التوالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم البنوك تقود ارتفاع السوق السعودية للجلسة الثانية على التوالي



ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي”، في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.89% في صعود للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق عند 10192 نقطة، بدعم صعود أسهم البنوك.

وقادت أسهم القطاع البنكي ارتفاعات جلسة اليوم بعد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.22%.

وقال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن مؤشر قطاع البنوك في سوق الأسهم السعودية ارتفع في جلسة اليوم بأكثر من صعود المؤشر الرئيسي.

وأشار جامع في مقابلة مع “العربية”، إلى أن البنوك كانت الداعمة لأداء السوق في جلسة اليوم.

وذكر أنه إذا لم يرتفع قطاع البنوك اليوم كان المؤشر سيهبط 0.1%.

وتصدر سهم “العربي الوطني”، ارتفاعات اليوم بنسبة 8.6%، عند 25 ريالا، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 3% عند 72.10 ريال.

وأغلقت أسهم (الرياض، ساب، السعودي الفرنسي، البلاد، السعودي للاستثمار) جلسة اليوم على ارتفاعات تراوحت بين 2% إلى 5%.

وبلغ إجمالي تداولات السوق نحو 4.1 مليار ريال، بعد تداول 168.6 مليون سهم، وارتفعت أسهم 138 شركة، فيما انخفض نحو 70 سهما.