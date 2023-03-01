أخبار اليمن : العولقي والبرواني بينهم .. استبعاد 18 لاعبا من معسكر منتخب اليمن للناشئين

العولقي والبرواني بينهم .. استبعاد 18 لاعبا من معسكر منتخب اليمن للناشئين
أعلن الجهاز الفني للمنتخب اليمني للناشئين بقيادة محمد حسن البعداني، يوم الأربعاء، عن استبعاد 18 لاعبا من المعسكر الداخلي في صنعاء الذي ضم 49 لاعبا.
وصدر قرار الاستبعاد لأسباب تنوعت بين تجاوز السن القانونية، والوثائق الشخصية غير السليمة، والرؤية الفنية.
واللاعبون الذين تم استبعادهم هم:
حسن مهند اليافعي - أحمد ياسين عبد الرحمن - علي ناصر دليو - مصطفى سالم عزيز - محمد ناجم - موسى العرجلي - نادر قائد – عبد الله سويدان - قيس نصيب- أسامة عقلان – عبد الوهاب الحكمي - مختار موفق - خالد فتحي - سعيد العولقي –عبد الإله العواضي - محمد البرواني – عبد الرحمن مشبق - عدنان أحمديني.
وخضع 32 لاعبا يوم السبت الماضي لفحوصات الرنين المغناطيسي.
ونقل موقع (موورة) عن المنسق الإعلامي للمنتخب قوله انه سيتم نشر نتائج بقية اللاعبين الذين خضعوا للفحوصات عقب ظهور النتائج.
وحرمت الفحوصات منتخب اليمن للناشئين من أهم أسلحته الهجومية، اللاعب محمد البرواني إضافة إلى عبدالرحمن مشبق وسعيد العولقي
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