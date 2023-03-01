عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مشهد صادم من تركيا.. انهارت المئذنة فقسمت المنزل لنصفين!



رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي، إلا أن الصور والمشاهد الرهيبة للمباني المهدمة التي يخرج منها رائحة الموت، مازالت عالقة بالأذهان. ومازالت تخرج إلى الآن مشاهد غريبة قد يعجز العقل عن تخيلها في بعض الأحيان، فما بالك بمن عاش مرارتها؟!

وفي نفس السياق، نشر موقع صحيفة “يني شفق” التركية، الأربعاء، مقطع فيديو من أحد الأماكن التي تضررت من زلزال تركيا المدمر. فقد أظهر المقطع، المُصور بطائرة بدون طيار، مئذنة نسجد انهارت جرّاء الزلزال، فسقطت على المنزل المجاور، فقسمته إلى جزئين.

المشهد المريع تم تصويره في أحد أحياء مدينة أديامان التركية.

هذا وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45,089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفا. كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.