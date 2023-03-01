شكرا لاهتمامكم بخبر إتاحة استقدام عمالة منزلية من دولة أفريقية إلى السعودية بـ 7500 ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إتاحة استقدام عمالة منزلية من دولة أفريقية إلى السعودية بـ 7500 ريال



أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي، وأضافتها إلى قرارها السابق، بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وأكدت الوزارة، في بيان، على أن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي هو 7500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي استمرارا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام، وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

وألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288، ومن سيرلانكا 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه؛ لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.