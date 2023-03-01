شكرا لاهتمامكم بخبر عائدات العراق من النفط تتجاوز 7 مليارات دولار في فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عائدات العراق من النفط تتجاوز 7 مليارات دولار في فبراير



أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إجمالي صادرات النفط في فبراير شباط 92.3 مليون برميل، بحصيلة بلغت 7.08 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أن متوسط سعر برميل النفط في فبراير/ شباط بلغ 76.75 دولارا.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بوزارة النفط العراقية إن حجم صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط وستبقى دون تغيير في مارس/ آذار.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أن العراق أنتج 4.33 مليون برميل يوميا من الخام في يناير/كانون الثاني بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن ديسمبر/كانون الأول.

وأظهر مسح لرويترز أمس الثلاثاء، أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في فبراير/شباط مدعوما بتعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا على الرغم من التزام كبار منتجي النفط باتفاق تحالف “أوبك+” الأوسع نطاقا على خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ضخت 28.97 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري بزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا عن يناير/كانون الثاني.

ولا يزال الإنتاج منخفضا بأكثر من 700 ألف برميل يوميا منذ سبتمبر/ أيلول.

وجاء العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، في المرتبة الثانية من حيث زيادة الإنتاج بعد نيجيريا.

أفادت بيانات رفينيتيف “أيكون” وشركات أخرى تتبع حركة النفط أن العراق رفع حجم صادراته من النفط المستخرج من جنوب البلاد في الشهر الجاري، مما عوض الانخفاض في صادراته من شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي، الذي توقف العمل به لفترة قصيرة بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.