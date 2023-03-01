شكرا لاهتمامكم بخبر اهتمام متزايد من المستثمرين العالميين بالمنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اهتمام متزايد من المستثمرين العالميين بالمنطقة



كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتسي راسل، آرني ستال، عن وجود اهتمام متزايد من قبل المستثمرين العالميين بالاستثمار في المنطقة لا سيما في ظل التخارج عالميا من أسهم التكنولوجيا وشراء أسهم الطاقة والقيمة.

وأضاف ستال، في مقابلة مع “العربية”، أن المجموعة ملتزمة بتنمية أعمالها في السعودية مع وجود اهتمام أوسع في المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ودلل على التوجه العالمي للاهتمام بالمنطقة من المستثمرين العالميين، برؤية مؤشر فوتسي للخليج يتفوق على المؤشرات العالمية العام الماضي.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد في المنطقة بتشكيل مؤشرات جديدة أو المؤشرات التي تقيس أداء استثمارات محددة ولديها مستهدفات محددة للعوائد والمخاطر.

وأكد اهتمام فوتسي راسل بالمؤشرات المتوافقة مع الشريعة مع وجود شراكة قديمة مع ” IdealRatings”.

وكشف آرني ستال، عن القيام ببناء مؤشرات في المنطقة، وسط اهتمام بتشكيل مؤشرات محددة متوافقة مع الشريعة وهي مؤشرات تهدف لقياس توجهات محددة أو قيمة محددة.

وأشار إلى طموح “فوتسي راسل”، لتصبح الجهة المفضلة لتوفير حلول المؤشرات العالمية لمختلف الأصول على مستوى العالم والمنطقة أيضا، مضيفاً أن الحلول هي الكلمة الأساسية في تحقيق هذا الهدف.

وللوصول إلى ذلك الهدف، تقوم “فوتسي راسل”، بمشاركة العملاء لتطوير الحلول الأنسب للدول والمستثمرين، والعمل عن قرب مع أصحاب الأصول والبورصات وغيرهم من الأطراف ذات الصلة في الاقتصادات الإقليمية وذلك بطريقة مصممة خصيصا لهم، وفقاً للرئيس التنفيذي.

وكشف عن وجود العديد من المؤشرات التي تهتم بالسعودية من منظور دولي لتمنح المستثمرين الدوليين مدخلا ومنها FTSE World Series ويضم السعودية، وأيضاً لها مؤشرا خاصاً بها.

وتابع: “لدينا مؤشرات تقيس بالفعل الاهتمام المحلي ويطلق عليها اسم المؤشرات الحرة وتأخذ بعين الاعتبار المطالب المحددة للمستثمرين المحليين، وتم إضافة السندات الحكومية كأدوات مالية في مؤشراتنا، ويشمل ذلك الصكوك والسندات الخاصة بالسعودية في 2022”.

وأكد على التطلع لتطوير المزيد من الحلول الخاصة لدعم ما تقدمه فوتسي راسل إلى السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل، إن المجموعة لديها تاريخ طويل في الشرق الأوسط، ولديها مكتب في السعودية منذ 25 عاما ويواصل النمو، مع التركيز على تأمين حلول واسعة النطاق لأسواق رأس المال وللأسواق المالية وللنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد في المنطقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستثمار المستدام بما في ذلك الاستثمار في مجال المناخ، يدعم ذلك انعقادCOP27 في مصر العام الماضي وفي الإمارات العام الجاري، وبالتالي هناك دور كبير للشرق الأوسط في تسهيل عقد المنتدى.

ولفت إلى تزايد الاهتمام في حلول البيانات وتنمية المؤشرات واتطلع لمواصلة تأمين الحلول لمواكبة هذا الطلب المتزايد.