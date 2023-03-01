شكرا لاهتمامكم بخبر توقيع اتفاقيات تمويل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة 8.5 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توقيع اتفاقيات تمويل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة 8.5 مليار دولار



أعلنت شركة أكوا باور عن الانتهاء من توقيع اتفاقيات التمويل من قبل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مع تحالف تمويلي لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 8.5 مليار دولار.

وقالت “أكوا باور” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن التمويل بمزيج من ديون طويلة الأمد وتمويل رأس المال.

وشركة نيوم للهيدروجين الأخضرعبارة عن مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس وشركة نيوم، وتمتلك أكوا باور 33.3% من ملكية الشركة.

يتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والإكمال والاختبار والتكليف والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمرفق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على نطاق عالمي في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية ، بموجب عقد مدته 30 عامًا لشراء الأمونيا الخضراء مع شركة إير برودكتس.

وأضافت أن التمويل الإجمالي يشمل ديون ذات أولوية بقيمة 5.852 مليار دولار وديون ثانوية بقيمة 475 مليون دولار، وكلاهما مرتب على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع على شركة أكوا باور.

ويتوزع التمويل على 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (قيد التأسيس)، و1.25 مليار دولار في شكل تمويل بالريال السعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي.

والرصيد المتبقي من تحالف تمويلي على شكل مزيج من الدفعات الغير مؤمنة طويلة الأجل ودفعة مؤمنة من قبل يولير هيرمز يضم بنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، وبي إن بي باريبا، وبنك أبوظبي التجاري، وناتيكسيس، والبنك السعودي البريطاني.

ويضم كذلك سوميتومو ميتسوي المصرفية، والبنك الأهلي السعودي، وكي إف دبليو، وبنك الرياض، وبنك نورينشوكين، وبنك ميزوهو، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الإنماء، وأبيكورب، وجي بي مورغان، وبنك دي زي، وبنك كوريا للتنمية، بالإضافة إلى كريدي أجريكول.