عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن موديز تعدل بالرفع توقعات النمو للسعودية في 2023 و2024



عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بالزيادة في 2023 و2024. وذكرت موديز، أن التعديل بالزيادة في 2023 و2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويا، نقلاً عن رويترز.

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