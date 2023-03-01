عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنك مصري يطرح شهادات ادخارية بثلاث عملات خليجية بعائد 5.25%



أعلن البنك التجاري الدولي- مصر CIB، عن طرح شهادات ادخارية جديدة بثلاث عملات خليجية هي: الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري، بسعر عائد سنوي 5.25%. وذكر البنك التجاري الدولي، على موقعه الإلكتروني، أن شهادات الادخار بالعملات الخليجية تصدر بأجل 3 سنوات، ويبلغ العائد السنوي عليها 5.25% ويصرف شهريا. وذكر البنك التجاري الدولي أن الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار بالعملات الخليجية 5000 ومضاعفات الألف للريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري. وأتاح البنك أيضا منتج الحساب الجاري “كلاسيك” بالعملات الخليجية الثلاثة وبحد أدنى لفتح الحساب 1000 للريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري. وتعد شهادات الادخار بالعملات العربية منتجا جديدا في سوق الشهادات بالعملات الأجنبية، إذ توفر البنوك شهادات وحسابات ادخار بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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