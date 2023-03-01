اجدع من رنيا يوسف.. فستان من غير بطانة مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار وتظهر أنوثتها..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت مايا رعيدي الحاملة لقب ملكة جمال لبنان صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ظهرت مايا في الصور بإطلالة كلاسيكية جريئة ، حيث ارتدت فستاناً أسود طويلاً وتميز التصميم بقماش شفاف مطرز بتطريزات راقية من رينت ديزاينر وكان الفستان بدون بطانة.

وارتدت حذاء أسود أنيق بكعب عالٍ ومزين بأقراط ألماسية جذابة بينما اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المتساقطة على كتفيها ، ووضعت مكياجًا يعتمد على الألوان الترابية التي كشفت جمال ملامحها.

لفتت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018 أنظارها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت مع الجمهور صورة عبر حسابها على تويتر بدت فيها جميلة للغاية.

وأصرت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان على موقفها ، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ ، معلّقة على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب صورها القوية خلال جلسة تصوير في المتحف الوطني.