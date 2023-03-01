بكل وقاحة.. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي أظهرت أنوثتها بدون خجل من أحد..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - اصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نجحت في تحقيق ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صوراً خاصة لها على موقع الفيديو القصير

وظهرت مايا الرعيدي ملكة جمال سابقة توجت بهذا اللقب عام 2018 وتعتبر من أجمل النساء في لبنان. تشتهر لبنان بملكها ، فهي تعتبر من أشهر المسابقات في العالم.

ونشرت ملكة جمال لبنان صورًا لها أثناء تواجدها في جلسة تصوير على البحر وحظيت الصور بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أعربت ملكة جمال لبنان 2018 ماريا رعيدي ، عن سعادتها بتسليم ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون لقب ملكة جمال لبنان ، مؤكدة أنه ستكون هناك تغييرات جذرية في لبنان.

وكشف رعيدي ، خلال مقابلة مع فوشيا أنها استيقظت في يوم حفل التتويج معتقدة أن فتاة أخرى ستصحو وتغيرت حياتها معلقا كنت سعيدا لأنني كنت سأتعرف على المشاركون الجدد الذين تنافسوا على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2022

و أضافت لم أفكر إطلاقا في تمديد لقبي لأن أشياء كثيرة حدثت خلال هذه الفترة. كنت أتمنى محوها وقصر ولايتي على عام واحد مثل الملكات الأخريات.

وتابعت حديثها مؤكدة أنها لم تتأثر إطلاقا بحملة النقد التي تعرضت لها بعد نشر صورها بملابس البحر أو غيرها من الملابس القصيرة وعلقت بقولها أنا واثقة بنفسي ولا أهتم بها.

يشار إلى أن مايا رعيدي احتفظت بلقب ملكة جمال لبنان لثلاث سنوات متتالية بعد أن عجزت اللجنة المنظمة لحفل انتخاب ملكة الجمال عن تنظيم الحفل بسبب انتشار وباء كورونا وتدهور الأوضاع في لبنان.