اجدع من صافيناز.. ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي ترقص بالمايوه الاسود المفتوح علي البحر..ومتابع كسحت سما المصري وفيفي عبده

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي مقطع فيديو على حسابها على إنستجرام ظهرت فيه وهي تستعرض جمالها وترقص بملابس السباحة.

ولدت مايا رعيدي عام 1995 في وطى حب في قضاء البترون لأب لبناني وأم روسية. درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية وفي 9 فبراير 2020 ، أعلنت خطوبتها على رجل الأعمال اللبناني برونو هايتي.

تستعد مايا ، التي احتفظت بلقب ملكة جمال لبنان لمدة 3 سنوات بسبب الأزمة التي عصفت بلبنان وبسبب وباء كورونا نشرت مايا مؤخرًا مجموعة من الصور على Instagram ظهرت فيها بفستان صيفي ملون أثناء التقاط صورة سيلفي من غرفة النوم.

بالإضافة إلى ذلك ، تم اختيار 17 فتاة متنافسة على العرش من بين المشاركين الذين تقدموا للمسابقة في لبنان والخارج. وستستقبل الأمسية الفنانة نانسي عجرم وستقدمها الفنانة إيمي صياح.