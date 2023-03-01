مايوه شرعي..الجمهور يهاجم فنانة لبنانية شهيرة بسبب إطلالتها القوية بالحجاب..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواصل إثارة الجدل ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة في غاية الإثارة والمتعة والجمال انها الجميله لاميتا فرنجيه تظهر بإطلالة ولا في الخيال ولكن هذه المرة ظهرت بالحجاب والتي جعلت الجمهور في صدمة كبيرة جدا بعد نشر صورتها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام. تظهر أنوثتها بإطلالة جريئة.

وظهرت اللبنانية لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة مرتدية فستانا أبيض أثار الجدل بين متابعيها ووضعها في مرمى النقد خاصة أنها اعتمدت على ارتداء الحجاب في إطلالتها.

وكان اخر اعمال النجمة لاميتا فرنجيه كانت مع النجم تامر حسني شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية في العديد من الأعمال منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسني.