شكرا لاهتمامكم بخبر أمر يتجدد بعد 30 عاماً في مسلسل ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أمر يتجدد بعد 30 عاماً في مسلسل ياسمين عبد العزيز



33 عاماً مرت على تقديم المطرب المصري محمد الحلو لأغنية مسلسل “الوسية” بصحبة زميلته حنان ماضي، في عمل حقق نجاحاً كبيراً وقتها.

والثنائي على موعد مع العودة من جديد، حينما يلتقي في مسلسل “ضرب نار” الذي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، ويعرض في شهر رمضان المقبل.

الثنائي سيقدم الشارة الخاصة بالمسلسل، والتي كتبها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، فيما تولى خالد عز عملية التلحين والتوزيع. كما يشهد العمل تواجد الموسيقار أمير عبد المجيد أيضاً من خلال عزف القانون.

الأغنية لا تحمل اسماً خاصاً بها، حيث تتناول تعليقات على الأحداث والمشاعر التي يحملها المسلسل. وقام الثنائي بتسجيلها بالفعل خلال الأيام الماضية.

أما المسلسل فينتمي إلى نوع الدراما الصعيدية الشعبية المليئة بالصراعات، إلا أنه لا تخلو من الرومانسية. وتقدم فيه ياسمين عبد العزيز شخصية “مهرة” الفتاة الشعبية التي تنتمي إلى حي شبرا.

من جهته، يقدم أحمد العوضي شخصية “جابر أبو شديد الكوماندا”، القادم من محافظة سوهاج إلى القاهرة، كي يعمل في مجال الإطارات الخاصة بالسيارات.

يذكر أن محمد الحلو اشتهر كثيراً بتقديمه لشارات الأعمال الدرامية، حيث قدم أكثر من عمل تعلقت به آذان المستمعين. أما حنان ماضي فكانت تقدم العديد من الأغاني الناجحة في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تغيب لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، لكنها عادت إليها مؤخراً.