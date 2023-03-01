للكبار فقط بدون خجل .. بوصلة رقص قوية في حفل الزفاف  عروسه مصريه صاروخ فائقة الجمال تتحدي اشهر الراقصات سما المصري وفيفي عبده

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قوي لاخت العروسه وهي تقوم بواسطه رقص وكانت هذه الفتاه قد احضرت مفاجاه قويه جدا لاختها ولزوجها في هذا الحفل وقررت ان تلفت انظار الجميع في حفل الزفاف هذا.

وبالرغم من ان هناك الكثير من الفتيات التي كانت ترقص في هذا الحفل الا ان هذه الفتاه قد ابهرت الكثيرون برقصها واستطاعت ان تلفت الي الكثير من الانظار واثناء عليها الكثيرون بهذه الرقصه القويه والرائعه للغايه.

المعروف ان كثيرا من الافراح تكون فيها الكثير من الرقص والغناء والسعاده ولكن كانت هذه الفتاه وكانها راقصه استطاعت

بعد انتشار المنصات على جميع الهواتف المحموله سببت اسباب سلبيه للشباب والمراهقين داخل الوطن العربي وخارجها بعد قيام فتاه مراهقه بدون كسوف ولا خجل ولا حياء تقوم ..

الزوج هو الذي يقوم بالتصوير وزوجته تقوم بوصله رقص لمده ساعه كامله وبعدها تقوم بارتداء الفستان ابو حماد امام الجميع وتظهر اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا ويقوم زوجها بعدها بنشر هذا الفيديو على الفيسبوك وبعدها على منصه سناب شات وتيك توك من اجل حصد عدد كبير من المشاهدات على منصه سناب شات..

لتحقيق اكبر عدد من المتابعين وبعدها يحقق اكثر الارباح تعتبر علم المنصات في الاوقات الحاليه هي عباره عن سلعه يقوم البعض باستخدامها بشكل الايجابي والبعض الاخر يقوم باستخدامها بالشكل السلبي وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره واثار جدلا واسع.. اتفرج المشهد قبل الحذف.