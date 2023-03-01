أخبار اليمن : حريق يلتهم عدداً من المحلات التجارية في البيضاء

حريق يلتهم عدداً من المحلات التجارية في البيضاءأخمدت شرطة البيضاء بالتعاون مع المواطنين حريقاً اندلع بعدد من المحلات التجارية والبسطات في سوق مدينة البيضاء.

وأفادت شرطة المحافظة بأن الحريق الـتهم 12 بسطة و3 محلات تجارية ومخازن.. مؤكدة أنه لا يوجد أضرار بشرية باستثناء إصابة امرأة بحروق بسيطة، و7 آخرين أصيبوا باختناق وتم اسعافهم للمستشفى وحالتهم الصحية جيدة.

وأشارت إلى أن الخسائر المادية بلغت نحو 170 مليون ريال يمني.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أسباب اندلاع الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي.

وثمنت شرطة المحافظة تعاون المواطنين وجهودهم في إخماد الحريق.