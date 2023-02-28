اجدع من سما المصري.. ميريام كلينك بإطلالة ساحرة في البانيو.. والجمهور في صدمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حرصت النجمة مريام كلينك علي الظهور بإطلالة قوية جدا جذبت المتابعين نحوها بصوره كبيره جدا بعد نشر عدة صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

أعربت الممثلة والموديل اللبناني ميريام كلينك عن استيائها من الوضع الراهن في لبنان على طريقتها الخاصة عبر فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام.

في الفيديو ظهرت ميريام كلينك في حوض الاستحمام وهي بدون ملابس تمام وعلقت أصبحت الحياة كابوسًا في لبنان وأفضل ما تفعله هو الذهاب إلى المنتجع الصحي والاسترخاء بعيدًا عن قلة المال.

كانت ميريام كلينك قد أعربت عن نيتها الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان ، في مقابلة مع قناة الجديد ، أعلنت خلالها أن من تفضل ترشيحها لمنصب سياسي هو رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن ، وأعربت عن اعتقادها بذلك. الطبقة السياسية اللبنانية كلها فاسدة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم.