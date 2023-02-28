اجدع من صافيناز.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان احمر تظهر أنوثتها.. ومتابع كسحت سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت النجمة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجيه بإطلالة ساحرة خطفت الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها حيث ظهرت في احدث اطلاله لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية في المقطع الذي شاركته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفستان أسود قصير وكانت إطلالتها جاذبية وقوية للغاية ظهرت لاميتا فرنجية مؤخرًا بإطلالة قوية مرتدية فستانًا ورديًا قصيرًا جدًا وتركت شعرها مرتخيًا واعتمدت على مكياج ترابي يبرز جمالها.

وكان اخر اعمال النجمة اللبنانية لاميتا فرنجيه قدمتها هي مسلسل بنت من دار السلام الذي تدور أحداثه حول فتاة اسمها منال تعيش في دار السلام وتبحث عن وظيفة بتزويدها بالمال.

وتعرضت لاميتا فرنجيه الي العديد من الانتقادات بسبب ظهورها المتكرر علي مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من هو معجب بإطلالة لاميتا فرنجيه ومنهم من كان يتغزل في جمالها.