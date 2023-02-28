بكل وقاحة.. ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أنوثتها بالاسود القصير..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - إثارة عارضة الأزياء العالمية التي خطفت الأضواء نحوها بصوره كبيره جدا بسبب صورها التي انتشرت بصوره كبيره في الايام القليله الماضيه انها النجمة مريام كلينك علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

لم تحتفل عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية ميريام كلينك في عيد الحب مثل معظم فتيات جيلها لأنها لم تجد بعد من يحميها من غدر الزمن تؤمن بكل شيء لها. تحتاجها وتحبها لشخصها ولطف قلبها وليس جسدها فقط.

خضعت لجلسة تصوير جديدة ارتدت فيها بذلة حمراء وفي إحدى الصور ظهر كأس النبيذ كما لو كان على منطقة حساسة من جسدها.

وظهرت عارضة الأزياء بإطلالة ساحرة تخطف الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها المتناسق واناقتها وتعرضت نجمة الازياء العالمية الي العديد من الانتقادات و الحادة.