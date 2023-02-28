الصاروخ وصل.. ميريام كلينك تتحدي صافيناز بوصلة رقص هزت الشباب بالأبيض المفتوح.. ومتابع كسحت سما المصري و لورديانا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ونشرت الفنانة ميريام كلينك ، عبر حسابها على Instagram صورة لها وهي ترتدي منشفة بلون الأزهار وتغطي رأسها بمنشفة حمام وتضع سيجارًا في فمها.

أثارت صورتها ميريام كلينك ضجة كبيرة من المتابعين الذين تغازلوا بجمالها وإطلالتها الغريبة والمميزة فيما انتقد البعض إصرارها على الظهور بإطلالات قوية حيث تحرص ميريام كلينك على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها. والصور التي يتسم معظمها بالقوة

كانت ميريام كلينك قد نشرت مؤخراً صورة لها فوق سيارة وهي نائمة على بطنها وترتدي بنطالاً زهرياً وقميصاً أسود مكشوفاً على بطنها وقلنسوة زهري ونالت صورتها إعجاب المتابعين. من تغازل بجمالها وسحرها.

وليست المرة الأولى التي تخرج فيها مريام كلينك صورها القوية التي تعمل علي جذب المتابعين حولها بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره بسبب الصور التي تقوم بنشر الصور علي صفحتها الخاصة والتي أدت إلي انتقادات واسعة جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.