تحرك برلماني.. مطالبة بوقف مسلسل منى زكي تحت الوصاية..والسبب صادم للجميع

عدن - ياسمين عبد العظيم - احدث ضجة فور وصول الصورة الأولى للمسلسل الذي سوف يعرض بعد أيام قليلة للنجمة مني زكي والتي إثارة الجدل حولها بسبب كواليس مسلسل تحت الوصاية.

حيث أعلنت فريدة الشوباشي عن رغبتها في إيقاف العمل الدارمي تحت الوصاية وتقدمت بطلب الب أعضاء مجلس النواب من أجل إيقاف هذا العمل

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع حد لهذا الاعتداء المغرض وحماية الفن المصري وفنانيه المبدعين ، موضحا أن هذه الادعاءات تهدف إلى نشر الظلمة والظلم بحق المبدعين.

وطالبت بإحالة الطلب إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، والجلسة بكامل هيئتها لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين.