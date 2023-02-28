الصاروخ وصل..رنيا يوسف تثير الجدل و تعترف الراجل بيفكر بغريزته وعليا أقساط..والجمهور في ذهول

عدن - ياسمين عبد العظيم - إثارة الضجة اصبحت عنوان لها انها الفنانة الجميلة صاحبت الاطلالات الجميله والرائعه للغايه منها أنها رنيا يوسف التي دئما تثير جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت مواخر في أحدي البرامج والتي إثارة الجدل بصورة قويه بعد الحديث عنها أصبحت حديث السوشيال ميديا.

حيث قالت رانيا يوسف بالعديد من التصريحات ، منها أنها تعتقد أن الرجال يفكرون من خلال غرائزهم ، بينما تفكر المرأة بمشاعرها.

وكشفت رانيا يوسف أيضًا: لديها أقساط كثيرة ، مؤكدة أن الفنانين يعانون أيضًا من الأقساط ، خاصة وأن لديهم التزامات وأغراض غير متوفرة للمواطن العادي ، وليس الملابس والمكياج ، إذ لا يمكنها ارتداء فستان مرتين. .

وتشارك النجمة رنيا يوسف في فيلم جديد الذي يعرض قريبا حيث انتهت من كواليس الفيلم وهو ورد ريحان والتي أعلنت عنه خلال تغريدة لها علي صفحتها الخاصة.

وكانت رنيا يوسف قد نشرت عدة صور من كواليس ورد وريحان تدور أحداث الفيلم في إطار مشوق ومليء بالغموض. يشارك في بطولة الفيلم: أحمد الفيشاوي ، رانيا يوسف ، نانسي صلاح ، عمرو عبد العزيز ، نبيل عيسى ، وتأليف وإخراج محمد نبيل.