أخبار اليمن : شهيد و5 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

شهيد و5 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدةاستشهد وأصيب 6 مواطنين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف منطقة الرقو في مديرية منبه، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن منطقة الحجلة في مديرية رازح الحدودية تعرضت لهجمتين من طيران العدوان التجسسي استهدفت ممتلكات المواطنين، كما تعرضت مناطق في مديرية شدا لقصف مدفعي سعودي.

